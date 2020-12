Benevento - Lazio, il precedente: 1-5 con cinque marcatori diversi

Benevento-Lazio è la sfida tra i fratelli Inzaghi, Simone contro Pippo, ma non è la prima volta che si affrontano. L'ex Milan ha già incrociato il tecnico biancoceleste quando sedeva sulla panchina del Bologna. E neppure tra le due squadre è il primo match al Vigorito: il 29 ottobre 2017 la Lazio sfidò la formazione di De Zerbi nel lunch match dell'undicesima giornata.

IL PRECEDENTE - Sulla carta non c'è storia, sul campo nemmeno. In 24' Lulic e compagni chiudono la pratica Benevento con tre gol in successione. Già al 4' la sponda di Immobile su sviluppi di calcio d'angolo trova il tocco sulla linea di Bastos, che firma il vantaggio. Al 13' Ciro passa da assistman a bomber, detta il passaggio a Milinkovic che lo accontenta, il taglio dell'attaccante per sorprendere i difensori e il filtrante del Sergente hanno i tempi giusti, il diagonale per infilare il pallone in porta è imprendibile: 2-0. Al 24' Immobile è ancora protagonista quando serve a Marusic la palla del 3-0 da spingere soltanto in rete. Gara chiusa che accende però l'orgoglio del Benevento: Lazaar al 55' beffa Strakosha sotto le gambe e ridà speranza al pubblico di casa. Ci pensa allora Parolo a spegnere l'entusiasmo dei padroni di casa con il tiro del 4-1, mentre Nani arrotonda il risultato e realizza il quinto gol dopo una splendida finta in area. Festa Lazio.

