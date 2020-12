Lazio, i biancocelesti sono arrivati a Benevento - VIDEO

Champions per un attimo da parte, adesso è tempo di pensare al campionato e alla sfida di domani in cui la Lazio affronterà il Benevento allo stadio Vigorito nel match in programma alle 20:45. La squadra intanto è arrivata nella città campana direttamente in treno essendo un viaggio di durata breve. Serve una svolta e la squadra di Inzaghi dovrà necessariamente reagire alla sconfitta di sabato contro il Verona.

