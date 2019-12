Lazio, contro l'Udinese due rigori nel primo tempo: solamente tre i precedenti

La Lazio è reduce da una serie importante di risultati consecutivi, domani arriverà la Juventus all'Olimpico. Nell'ultima gara, contro l'Udinese, i biancocelesti hanno offerto una grande prestazione, portando a casa altri tre punti. Proprio in questa sfida si è registrata una situazione verificatasi solamente 4 volte nella storia del club. Infatti, come riporta Lazio Page, è stata la quarta vittoria di sempre con 2 rigori segnati nel primo tempo (realizzati da Immobile e Luis Alberto). Prima di domenica scorsa, era successo in Lazio - Bari 4-3 del 1995/96, Lazio - Reggina 3-0 del 1999/00, Lazio - Sampdoria 7-3 del 2016/17.

