Lazio, contro la Juventus c'è un record da firmare: il tabù misterioso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus - Lazio, manca davvero poco alla partita più attesa della settimana. Lunedì 16 maggio le luci dell'Allianz Stadium saranno proiettate nel big match tra la squadra di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. La Juventus arriva dalla debacle in finale di Coppa Italia, mentre la Lazio da un buon momento con due vittorie a segno. La partita di lunedì sarà fondamentale per i biancocelesti, sono solo due le partite rimaste che decreteranno quale sarà il destino della Lazio in Europa. Se con la Juventus ci sono ben tre punti preziosi da raccogliere c'è anche però un record di stagione da siglare. Infatti, come riporta l'agenzia ufficiale biancoceleste, la Lazio è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Dopo i trionfi sullo Spezia e la Sampdoria, infatti, gli uomini di Maurizio Sarri proveranno per la prima volta in stagione a conquistare i tre punti per la terza volta consecutiva. Finora in Serie A, Immobile & Co hanno ottenuto al massimo due successi consecutivi (1ª-2ª giornata, 18ª-19ª, 24ª-25ª, 28ª-29ª, 31ª-32ª, 35ª-36ª). Sarà una serata elettrizzante e i tifosi non vedono l'ora di godersi lo spettacolo.