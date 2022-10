Lazio, contro lo Spezia hai impressionato! La Top 11 di Sofascore è biancoceleste - FOTO

È momentaneamente messo da parte il campionato, si avvicina la sfida di Europa League per la Lazio che domani affronterà lo Sturm Graz. Quanto accaduto domenica all’Olimpico però è difficile da dimenticare, la vittoria contro lo Spezia e la prestazione di alcuni singoli continuano a essere temi attuali. I tre punti conquistati sono merito di un grande lavoro di squadra, ma c’è chi si è messo in luce per aver dimostrato una qualità superiore. È il caso di Sergej Milinkovic Savic, Mattia Zaccagni, Felipe Anderson e Alessio Romagnoli. Questi sono i calciatori biancocelesti, secondo Sofascore, che hanno fatto la differenza in partita tanto da meritarsi un posto nella Top 11 dell’ottava giornata. Questi i nomi che completano la formazione

