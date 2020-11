Lazio, controlli clinici per Luiz Felipe

Controlli in Paideia per Luiz Felipe. Il brasiliano, il giorno dopo il match con la Juventus disputato da titolare, ha raggiunto la clinica di riferimento biancoceleste per degli accertamenti strumentali. Simone Inzaghi ieri lo aveva elogiato nel postpartita: "Parliamo di un simbolo di questa Lazio. Ha fatto una grande partita...". Il difensore ha stretto i denti nel tour de force appena concluso, spesso ha terminato le gare coi crampi. Al momento non è partito per il Sudamerica nonostante la convocazione del Brasile Olimpico.