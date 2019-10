Lazio, convenzione con Atac per le partite europee: le info

Una convenzione con Atac per favorire lo spostamento dei tifosi ospiti che arriveranno dall'estero. Lazio e Roma hanno siglato con un accordo valido per le partite per le Coppe europee. I tifosi in questione pagheranno tramito un ricarico sul biglietto della gara (pari a 3€ iva inclusa), i servizi bus navetta che Atac organizzerà per il trasferimento fino allo Stadio Olimpico. A riportare la notizia è l'agenzia "Dire", che spiega di questo accordo che vede coinvolte anche la Questura di Roma, l’azienda municipale del tpl e il Campidoglio. Atac metterà a disposizione mezzi sufficienti a coprire il 70% dell’afflusso, salvo differenti disposizioni delle forze dell’ordine.

