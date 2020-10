Lazio, Corapi: "Inzaghi non merita tutto questo. Stasera finisce 2-1"

In esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, è intervenuto Sandro Corapi, mental coach al servizio di mister Petkovic nella storica di finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 vinta contro la Roma. Oltre a presentare il suo libro “Nella testa del campione” che ha riscosso un grande successo, Corapi ha analizzato il momento in casa Lazio, con un particolare occhio di riguardo pe l’aspetto Mentale. Queste le sue parole:

Un punto nelle ultime tre di campionato, come arriva mentalmente la Lazio all’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund?

“Una sconfitta va vista come una benedetta sconfitta perché genera delle motivazioni. La delusione si trasforma in rabbia agonistica. Ci sono tutti i presupposti per una forte reazione da un punto di vista mentale. La Lazio arriva bene sotto il profilo mentale perché nasce la voglia di reagire per un senso di riscatto e per dimostrare che la vera Lazio non è quella”.

Dopo il calciomercato e le voci di un possibile addio, come arriva Inzaghi alla gara?

“Dispiace tutto ciò che si sente perché un allenatore che porta una società dopo 13 anni a giocarsi la Champions League e dopo aver vinto diversi trofei, non merita di vivere la prima giornata in questo clima un po’ particolare. Non lo merita alla vigilia di una partita storica per la Lazio. Un momento così bello va vissuto con una sensazione di festa. Dispiace sentire le voci che circolano, ma un conto sono le voci e un conto è la realtà. Lotito e Tare sono persone lungimiranti e hanno apprezzato il gran lavoro svolto da Inzaghi. I biancocelesti stanno vivendo un periodo particolare anche a causa delle assenze. Inzaghi non vuole parlare di alibi ma non ha avuto la rosa al completo. Le responsabilità sono un po’ di tutti, non è giusto dare tutte le colpe al mister. Inzaghi ci ha dimostrato di essere molto forte mentalmente ed è uscito sempre alla grande da tutti i momenti particolari. Ha dimostrato di essere un vincente sia da calciatore che da allenatore, continuerà a crescere e a migliorare. Negli anni ha dimostrato quotidianamente la sua lazialità e in questo momento deve essere supportato al 100%. Sono convinto che la società lo ha supportato e continuerà a supportarlo perché ciò che ha fatto è sotto gli occhi di tutti”.

Quante possibilità ha la Lazio di superare il girone?

“Sono convinto che la Lazio supererà la fase a gironi. I biancocelesti sono una squadra forte e l’allungamento della rosa è un aspetto importante. È ciò che è mancato nella scorsa stagione. Ricreando un clima di serenità, come prima del lockdown, da pare di tutti, si può tornare a fare grandi prestazioni e raggiungere traguardi importanti”.

Il tuo libro “Nella testa del campione”, come e perché nasce?

“Nasce dopo decenni di lavoro nella gestione motivazionale delle risorse umane quindi conoscendo come ottimizzare la prestazione a livello individuale. Lavorando a stretto contatto con giocatori e allenatori ho avuto modo di verificare le tante mancanze del mondo del calcio. Il libro vuole essere una guida per allenatori e calciatori per poterli seguire nel loro processo di crescita trattando gli argomenti che di solito non si trattano, come la comunicazione, le emozioni, lo stress. Il libro ha avuto un grande successo sia su Amazon che nelle librerie”.

Pronostico per stasera?

“2-1 per la Lazio”.

