Lazio, Corradi: "Nessun periodo negativo, il vero obiettivo è la Champions"

Il filo che lega la Lazio e Simone Inzaghi è solido, anche dopo tutte le voci riguardo la firma del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il peso del mister piacentino all'interno dello spogliatoio si è notato domenica sera, quando Luis Alberto dopo il gol ha subito cercato il tecnico ed è corso ad abbracciarlo. A tal proposito, Bernardo Corradi è intervenuto a TMW Radio per esprimere il suo pensiero: "Allo scricchiolio tra Lotito e Inzaghi non ci credo. Simone è lì da 17 anni, c'è grande sintonia e non penso neanche la Lazio sia in un periodo negativo: se si guarda è vicina al 4° posto, il vero obiettivo della squadra è la Champions e gli introiti che porta. Ha passato il girone dopo quasi vent'anni. Negli ultimi anni erano un po' deficitari negli scontri diretti, mentre oggi sembra andare al contrario: meglio con le grandi, più difficoltà con le piccole".

IMMOBILE - "Ciro ha esperienza in Spagna e Germania, ma poi sta dimostrando il suo valore in questo cammino Champions...".