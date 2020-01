Lazio - Cremonese, la sblocca Patric: primo gol in maglia biancoceleste

Sono bastati 10 minuti di gioco alla Lazio per sbloccare la partita di Coppa Italia all'Olimpico contro la Cremonese, valida per gli ottavi di finale della competizione. A siglare il gol del momentaneo vantaggio è stato Patric, oggi nell'insolita posizione di esterno a destra al posto di Manuel Lazzari. Per lo spagnolo, alla Lazio dal 2015, questa è la prima rete in maglia biancoceleste. In passato infatti, Patric aveva solo sfiorato il gol senza mai trovare fortuna.