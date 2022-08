Lazio, crescono ancora gli abbonamenti: ecco il dato aggiornato

Marco Canigiani fa il punto sulla campagna abbonamenti biancoceleste. Verso il tutto esaurito anche il settore ospiti di Torino...

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio. C'è tempo fino a stasera dopo la riapertura straordinaria decisa dalla società dopo il successo sul Bologna. Un risposta importante da parte del popolo biancoceleste che vuole spingere Immobile e compagni. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel facendo il punto sulla questione abbonamenti e non solo. Ecco le sue parole: "Siamo vicini alle 24700 tessere, quota 25mila si può raggiungere nel rush finale. L'abbonamento aquilotto non vale per le gare top ma per quindici gare, con l'Inter è la prima di queste. Nessun problema però perché il tifoso ha la possibilità di confermare il proprio posto alla cifra di dieci euro in tutti i settori tranne in Tribuna d'Onore dove costa 50 euro. Domani e sabato potranno confermare il loro posto. Il settore ospiti di Torino va verso il tutto esaurito, non ho il dato aggiornato ma siamo vicini. NFT? Attraverso l'app di Binance si possono spostare i biglietti cartacei sul cellulare, avendo la possibilità di conservare i tagliandi e accedendo mostrando direttamente il telefonino. Questo dà anche la possibilità di collezionare Lazio Fan Token e partecipare a concorsi e promozioni".