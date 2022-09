Lazio, Cristian Ledesma compie 40 anni: ecco gli auguri della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una carriera al servizio della Lazio, nove anni di pura fedeltà, in cui ha vestito la maglia biancoceleste per ben 318 volte, segnando 14 gol e alzando al cielo tre trofei: oggi compie 40 anni Cristian Ledesma. Un capitano silenzioso, un leader dello spogliatoio che nella sua carriera ha saputo venir fuori dalle difficoltà, facendosi amare dal popolo laziale ed entrando a far parte della storia del club. Tra i giocatori più presenti di sempre (è nono in questa speciale classifica) e trionfatore nella storica serata del 26 maggio, Ledesma è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel cuore di tutti i tifosi che, ancora oggi, lo ricoprono di attestati di stima e affetto. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno anche la Lazio ha voluto far lui gli auguri tramite uno post sui propri canali social. Pubblicando la foto della sua storica rete nel derby, una prodezza di cui tutti hanno memoria, la società ha scritto: "40 candeline per Ledesma, buon compleanno Cristian!".