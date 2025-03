Lazio, Cristina Mezzaroma: "Vi racconto le iniziative in programma. Baroni e la squadra..."

Nel corso della giornata, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuta la dottoressa Maria Cristina Mezzaroma per parlare delle iniziative sociali in programma e del supporto che riceve anche da parte della prima squadra e di mister Baroni. Le sue parole: "Le feste comandate o stabilite non mi sono granché piaciute tranne quelle religiose, per il resto presumo che le donne esistano tutto l’anno e tutti i giorni. Sono una figlia, una moglie e una mamma e cerco di portare la dedizione verso gli altri a un pubblico più ampio e ho approfittato dell’istituzione del calcio perché ho capito che è un veicolo molto importante. Tutte quelle persone che gioiscono e si disperano per i 90’ di una partita, non sono tifosi sono prima di tutto persone. Abbiamo messo un po’ di iniziative in programma che riguardano il sociale che mi auguro possano essere d’aiuto. Quiet room, come mi è venuto in mente? Da sempre curiamo gli aspetti della persona, ma la mente la ignoriamo. Cerchiamo di fare finta di niente e nn gli diamo importanza. Io sto fuori allo stadio e poi entro e vado a conoscere questi ragazzi, sono speciali i genitori e i volontari. A maggio ho intenzione di fare un quadrangolare a Formello, con una giovanile della Lazio, proprio per l’inclusione”.

“Se i calciatori si interessano? Premetto che di una squadra di calcio capisco solo chi è il portiere, gli altri ruoli non ne ho idea. Ai ragazzi di quest’anno faccio un grande plauso, si sentono molto coinvolti. Secondo la scaletta dei loro impegni calcistici, chiedo al ds e poi al mister, sono sempre molto aperti e partecipano molto attivamente e col cuore. Anche le loro mogli, a cui ho chiesto aiuto per veicolare lo Share the good. Sono state garbate, gentili e contente. Sono un gruppo di persone prima che di calciatori”.

“Il mister è una persona squisita, con un senso dell’altruismo e dell’umanità come pochi ho incontrato. Ricoprire certi ruoli può, a volte, fuorviare un attimo. Ho conosciuto la signora Baroni, è incredibile. Lui è sempre col sorriso e mi dice sempre “Cristina, quando vuole per queste cose conti su di me”.

“Sulla puntata di Ente Morale? Saputa la notizia, ho detto facciamo la puntata. È una cosa importantissima e nel piccolissimo cerco di diffondere le notizie positive".

