Lazio - Crotone, fischio d'inizio alle 15 del venerdì: ecco il motivo

La 27esima giornata di Serie A partirà con particolare anticipo rispetto alle altre: Lazio - Crotone si giocherà di venerdì, con fischio d'inizio alle 15. Una vera sfida per il manto erboso dell'Olimpico, che ieri sera ha ospitato il match d'Europa League della Roma, e sabato ospiterà la sua terza partita nel giro di 48 ore. Domani è infatti in programma alle 15.15 la sfida del Sei Nazioni tra Italia e Galles. Proprio il rugby è il principale motivo per cui la squadra di Inzaghi scenderà in campo in un orario così inconsueto: c'era infatti bisogno di lasciare 24 ore tra la gara dei biancocelesti contro il Crotone e il match degli azzurri. Solitamente la Lega concede ai club di Roma, quando c'è il Sei Nazioni, la scelta di giocare il giorno prima o quello successivo rispetto al match di rugby. Tuttavia, in quest'occasione non c'era altra possibilità, dal momento che Immobile e compagni saranno impegnati mercoledì nella trasferta di Monaco di Baviera.

