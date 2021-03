Lazio - Crotone, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Venerdì 12 marzo la Lazio tornerà in campo contro il Crotone alle ore 15:00, nell'anticipo valido per la 27esima giornata di Serie A. Ad arbitrare il match sarà Antonio Rapuano, della sezione di Rimini, e sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Capaldo. Il quarto uomo sarà Giua, mentre al Var ci sarà Di Paolo e all'Avar Di Iorio.

I PRECEDENTI - Per il fischietto emiliano sarà la prima volta in cui arbitrerà i biancocelesti, mentre sono state due le gare del Crotone dirette in carriera da Rapuano, con il bilancio in equilibrio: 1 vittoria e 1 sconfitta.

