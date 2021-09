Lazio, Cucchi difende Parolo: "Non vedo scandalo, scena bellissima"

Dopo il triplice fischio di Guida, la parte biancoceleste dello Stadio Olimpico è esplosa in festa. L'euforia è arrivata anche in campo, con i giocatori della Lazio che sono corsi sotto la Curva Nord a cantare con i propri tifosi. Lucas Leiva è letteralmente impazzito, tant'è che come ha visto l'ex compagno Parolo a bordocampo (inviato per Dazn) gli è saltato addosso. L'ex centrocampista è stato bersagliato dalle critiche perché, secondo molti, sarebbe stato poco professionale. Su Twitter Riccardo Cucchi lo ha difeso a spada tratta: "Balzaretti ha giocato con la Roma, Parolo con la Lazio. C'era il derby. Scelta Dazn dei due bordocampisti, peraltro entrambi bravi, ineccepibile. Parolo fino a poche settimane fa giocava ancora. Non vedo scandalo in quell' abbraccio. Anzi, scena bellissima".

