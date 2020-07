Lazio, Cucchi: "La speranza di competere con la Juventus è tramontata"

Il noto giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com per commentare quello che sarà il match di questa sera tra Juventus e Lazio. Queste le sue parole:

ENTUSIASMO IN CASO DI VITTORIA DELLA LAZIO - "Non credo. La speranza di poter essere competitivi con la Juventus è tramontata. La Lazio ha giocato oltre le sue possibilità prima dell'interruzione. Ora invece gioca molto al di sotto. Il vero scudetto della Lazio sarà il piazzamento in Champions, che è vicino ma non ancora centrato".

LA PARTITA - "La Lazio non è ancora riuscita ad esprimersi com'era capace. La condizione atletica carente la limita molto. La Juventus, pur non brillando sempre, ha nella qualità dei singoli che è il suo punto di forza. Il possesso palla bianconero è difficile da contrastare. La Lazio ha un bel centrocampo. Sa contenere e proporre. Immagino sia questo lo sviluppo della gara. Come è avvenuto nelle altre due occasioni in cui le squadre si sono affrontate quest'anno".

PRONOSTICO - "I pronostici non mi piacciono. La Juventus è favorita a questo punto. Alla Lazio il compito di rovesciare il pronostico. Piuttosto confido in una sfida a suon di gol tra Ronaldo e Immobile. E che vinca lo spettacolo".

