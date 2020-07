Immobile-CR7, la sfida nella sfida: in palio Scarpa d'Oro e classifica marcatori

La gara dell’Allianz Stadium è anche la sfida tra i due bomber del campionato. Immobile e Cristiano Ronaldo: 57 reti in due in questa Serie A. Due macchine da gol pronte a darsi battaglia questa sera. Il portoghese vorrà dare continuità ai 7 gol segnati in 7 partite dopo la ripresa (anche se con ben 44 conclusioni verso la porta). Ciro ha bisogno di una svolta, deve sbloccarsi e allontanare le critiche. Dopo il lockdown il numero 17 ha timbrato il cartellino solo due volte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Immobile è lo specchio di questo periodo della Lazio. Questa sera, il duello tra CR7 e Immobile è valido per la classifica marcatori ma anche per la Scarpa d’Oro. Rimangono 5 partite per raggiungere il bomber del Bayern Monaco Lewandowski, fermo a 34 gol. Ciro è a caccia del terzo titolo di capocannoniere di Serie A dopo quello del 2014, con il Torino, e del 2018, con la Lazio. Questa sera il bomber campano potrà tornare a far male alla sua ex squadra ma dovrà farlo senza gli assist e la fantasia di Luis Alberto, out per infortunio.

