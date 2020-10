Lazio, Cucchi lancia il quiz sui social. E i tifosi non si fanno trovare impreparati... - FT

Riccardo Cucchi ha lanciato un quiz direttamente dal proprio profilo Instagram. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso della Lazio, ha chiesto: "Di chi erano questi calzoncini?". L'immagine ritrae dei pantaloncini indossati da un calciatore biancoceleste, con il numero 23 ben in vista. I tifosi non si sono fatti trovare impreparati. Nessuno ha sbagliato, dando immediatamente la giusta risposta alla domanda: "La Brujita, Juan Sebastian Veron".

