Juventus, de Ligt accelera i tempi di recupero: nel mirino la Lazio

Il prossimo 8 novembre la Lazio affronterà la Juventus. I bianconeri, lo scorso 12 agosto, hanno perso de Ligt: il difensore si è fermato dopo l'intervento di stabilizzazione della spalla destra. Eppure, secondo quanto riporta Tuttosport, l'olandese sta accelerando i tempi del recupero. Metà novembre è l'obiettivo per il ritorno in campo, ma la Juventus spera di poterlo utilizzare già contro la Lazio. Al momento il giocatore ha ripreso a correre in campo con uno specifico lavoro personalizzato, poi passerà alla parte atletica insieme al resto del gruppo.