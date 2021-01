Lazio, Cucchi: "Musacchio è un buon acquisto, può rinforzare la difesa"

Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio e oggi si è presentato alla stampa affiancato dal DS Tare. Prontamente è arrivato su Twitter il post di Riccardo Cucchi che ha commentato così l'acquisto dell'argentino proveniente dal Milan: "A me sembra un buon acquisto, il calciatore con la giusta esperienza per rinforzare la difesa della Lazio. Ha voglia di mettersi in gioco (anche nella difesa a 3) e di riscatto personale. Vedremo". Domenica il difensore potrebbe già essere messo in campo da Inzaghi, esordendo con la maglia biancoceleste.

