Lazio, Cucchi: "Vittoria pesantissima contro un Genoa mai domo"

La Lazio continua il suo straordinario percorso in campionato, ottenendo tre punti dalla trasferta al ‘Ferraris’ contro il Genoa. A decidere il match, di gol di Luis Alberto, Immobile e Cataldi, a cui hanno risposto Cassata e Criscito. Al termine della gara, la storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Riccardo Cucchi, ha espresso il suo pensiero sulla sfida sul proprio profilo Twitter: “Partita di grandissima intensità. E vittoria pesantissima per Lazio contro un Genoa tosto e mai domo. Ancora una prestazione eccellente di Luis Alberto, Immobile decisivo e Cataldi autore di una spettacolare punizione. Criscito tra i migliori dal dischetto”.

