Lazio, D'Amico: "Juventus battuta mentalmente e fisicamente. E in campionato..."

Lazio fantastica, il 2019 biancoceleste è stato più che positivo. Coronato, infine, dalla vittoria della Supercoppa italiana. Ai microfoni di TMW ha parlato D'Amico: "Dopo il 3 a 1 dell'Olimpico non immaginavo un altro risultato così, la Lazio ha vinto la gara mentalmente e fisicamente. Per il bene del campionato io spero che per lo Scudetto sia una lotta a 3. Per Inzaghi è dura, anche perchè c'è un mercato di gennaio che amplierà le differenze e la Lazio ha i giocatori contati".

