Lazio, d.s. Juve Stabia: "Floriani ha grande prospettiva. Il suo futuro..."

Si sta mettendo in mostra e non poco Romano Floriani Mussolini. Il terzino classe 2003, di proprietà della Lazio, sta facendo vedere tutto il proprio talento e la propria crescita in Serie B, con indosso la maglia della Juve Stabia. Una nuova tappa del suo percorso dopo il prestito al Pescara, che gli ha permesso di fare un altro importante salto nella sua carriera. Il suo nome inizia ad attirare anche i tifosi biancocelesti, curiosi il prossimo anno di vederlo in ritiro con la squadra, nella speranza di poter finalmente vantare il ritorno in rosa di un prodotto del proprio settore giovanile.

Per fare il punto intorno alla sua crescita e al suo momento, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il direttore sportivo della Juve Stabia - Matteo Lovisa - che in estate lo ha voluto in Campania insieme a Gabriele Artistico, anche lui di proprietà della Lazio:

FLORIANI B- "Floriani Mussolini lo seguivamo a Pescara, poi quest’anno l’ho potuto prendere. Per passo e per forza spicca rispetto agli altri, credo che abbia grande prospettiva. Migliora giorno dopo giorno, grande applicazione, ha migliorato da giugno e a marzo andrà ancora meglio. E’ un nostro giocatore e resterà fino a giugno da noi, cosa giusto per il suo percorso".

ARTISTICO - "Artistico ha grandi qualità: fisico, grande gamba e senso del gol. Venendo dal Francavilla in serie C deve crescere ancora. Ha solo 22 anni, difficile dire dove possa arrivare".

FOLORUNSHO - "Folorunsho alla Lazio? E’ stato un mio giocatore, ha fatto una lunga gavetta, è un calciatore maturo, veramente importante e c’entrava poco con la serie B”.