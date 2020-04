Lazio, da Auronzo filtra ottimismo: "Tutto pronto per il ritiro, ma dipende dal campionato"

Ritiro sì, ritiro no. Presto per dirlo. Il campionato non è ancora ripartito e le tempistiche sono tutt'altro che chiare. Dal ministro Spadafora non sono arrivate indicazioni precise, la speranza è che con il nuovo decreto ci possano essere risposte anche per il mondo dello sport. La Serie A si è espressa all'unanimità per la ripresa della stagione, da completare con le 12 partite che restano più gli impegni di Coppa Italia. In attesa di conoscere il proprio destino, la Lazio sta lavorando su più fronti. Nel frattempo però da Auronzo fanno sapere che l'ipotesi del ritiro estivo è ancora in piedi, anche se il campionato dovesse terminare a luglio inoltrato. Lo ha spiegato il vicesindaco Enrico Zandegiacomo, che ai nostri microfoni ha chiarito la posizione del comune: "Ad oggi sia la Media Sport Event che l’amministrazione comunale di Auronzo sono ottimisti sul fatto che il ritiro si faccia. Non c’è niente di certo: al momento l’ipotesi è che il campionato riprenda e che termini entro la metà di luglio. In questo modo il ritiro si potrebbe svolgere a inizio agosto, magari i primi 10/12 giorni, dipenderà anche da quando inizierà la stagione successiva. L’altra alternativa è che il campionato riprenda a metà giugno, in quel caso sarebbe difficile rispettare i tempi. Dobbiamo aspettare di capire quando ripartirà il calcio, ma nel frattempo possiamo assicurare che durante tutto il periodo ci saranno delle normative da rispettare: gli albergatori e chi affitta appartamenti già si sono adeguati. In questo momento così difficile, per Auronzo sarebbe un aiuto importante".

AURONZO COVID FREE - "C’è tanta gente che ha già prenotato. Quello che mi sento di dire adesso è che il ritiro ci sarà. Più sì che no. Forse potranno variare le date in base alla ripresa del campionato, ma a oggi siamo ottimisti. Da questa settimana tra l’altro il nostro comune è Covid free. Non ci sono contagi, nessuno in quarantena, un dato veramente positivo. Il comune ha già disinfestato il paese, c’è stata la sanificazione totale a inizio aprile tramite gli operai comunali della protezione civile e ne saranno fatte altre. Appena ci sarà il via libera da parte del ministro Spadafora, ci sentiremo con la Media Sport Event e la Lazio per capire come organizzarci. Il Comune è pronto, Auronzo è Covid free, e se lo meriterebbe considerando quello che abbiamo passato due anni fa. Sarebbe un danno economico non avere una stagione estiva, per questo saremo pronti a qualunque eventualità. Ringrazio i cittadini e la Lazio, soprattutto il dottor Lacché e il presidente Lotito, e tutti quelli che stanno lavorando per far sì che tutto ciò avvenga".

