Lazio, da Romagnoli a Casale: ecco il mercato secondo i bookmakers

Fonte: Fabrizio Parascani - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Secondo le agenzie di scommesse, Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbe a un passo dalla Lazio. Dopo il rinnovo di contratto di mister Sarri fino al 2025, il Comadante si aspetta alcuni rinforzi prima dell'inizio del ritiro fissato per il 5 luglio. Il difensore di Anzio sembra il primo della lista. Per i betting analyst di Olybet.it un suo approdo a Roma nella sessione estiva di calciomercato è quotato a 1.45, mentre per gli esperti Sisal sale a 1.70. Un altro nome sul taccuino della dirigenza biancoceleste è Nicolò Casale del Verona, dato in biancoceleste a 1.60 entro il 31 agosto, come riporta agipronews. È in grado di pagare sette volte la posta l'acquisto di Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli.

Altra situazione delicata è quella legata ai portieri. Dopo l' addio di Strakosha, il ds Tare sta cercando un nuovo portiere titolare, se possibile giovane e italiano. Nonostante l'infortunio alla spalla che lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi, il favorito numero uno è Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta (quota 1.85). Con una quotazione più alta troviamo Guglielmo Vicario dell'Empoli, offerto a 3.50 e il suo ex compagno Cragno, proposto a 4.

TORNA ALLA HOMEPAGE