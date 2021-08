Lazio, da Sarri a Leiva: i sorrisi post-allenamento finiscono sui social! - FOTO

Un'altra giornata in quel di Marienfeld volge al termine per la Lazio di Sarri, che sta proseguendo la preparazione in vista dell'inizio di un nuovo campionato di Serie A. In Germania da due giorni, i biancocelesti sono stati sottoposti quest'oggi a una doppia seduta d'allenamento. E al triplice fischio del tecnico, i sorrisi di alcuni protagonisti sono finiti sul profilo Instagram del club. Da Sarri a Luiz Felipe, passando per Leiva e Patric: "Tutti sorrisi a Marienfeld".

