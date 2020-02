Lazio, dal campo ai social: i messaggi post-Spal di Strakosha e Acerbi - FT

A qualche minuto dal termine di Lazio-Spal, alcuni protagonisti della formazione di Simone Inzaghi hanno pubblicato foto e messaggi sui rispettivi profili Instagram per festeggiare la meravigliosa vittoria di questo pomeriggio arrivata all'Olimpico. Thomas Strakosha, per esempio, ha condiviso con i suoi followers alcuni scatti del match, scrivendo: "Bravi ragazzi +3". Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Francesco Acerbi, che ha accompagnato le foto con delle emoticon relative alla forza, quella usata dai biancocelesti per rifilare cinque marcature agli avversari.

Lazio - Spal, Marocchi: "Biancocelesti perfetti, lottano per lo Scudetto"

Lazio, Rodia: "Patric ha l'influenza. Domani controlli per Correa e Cataldi"

TORNA ALLA HOMEPAGE