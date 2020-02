Lazio - Spal, Marocchi: "Biancocelesti perfetti, lottano per lo Scudetto"

Cinque gol alla Spal e soprattutto altri tre punti per guadagnare ulteriore margine per la Champions League, l’obiettivo dichiarato della Lazio. Anche se risultati e prestazioni possono far sperare i tifosi biancocelesti che ogni giornata si godono le meraviglie messe in campo dalla squadra di Inzaghi. A fine partita, negli studi di Sky Sport, Immobile e compagni hanno ricevuto anche l’attestato di stima dell’ex centrocampista e opinionista della televisione satellitare Giancarlo Marocchi: “Si parla di un paio di vittorie nel recupero, ma la Lazio ha vinto in tutti i modi, segna in tutti i modi: è perfetta così. Non saliremo mai sul carro di Tare perché questa squadra l’abbiamo sempre considerata in lotta per la Champions, invece lotta per lo Scudetto. Ora il difficile per Inzaghi è mantenere tutto intatto”.

