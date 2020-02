Lazio, dal club informazioni utili per la trasferta a Genova

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - La Lazio tramite il suo sito ufficiale ha voluto dare informazioni utili ai tifosi che assisteranno alla partita contro il Genoa: "A seguito di sopraluogo tenutosi nella giornata di Giovedì 20 c.m. e riunione Gos di quest’oggi, di seguito alcune indicazioni organizzative che Vi preghiamo voler comunicare ai Vs tifosi per la gara di Domenica 23 Genoa CFC – S.S. Lazio

Casello GENOVA OVEST = Uscita Autostradale OBBLIGATORIA

Via del PIANO = CHIUSA

Parcheggio = Piazzale Kennedy dove è previsto Servizio navetta riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti - Gradinata Sud). Unico Prefiltraggio nel piazzale antistate Settore OSPITI, a seguire:

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO SETTORE OSPITI = VARCHI 81-82-83-84 (OBBLIGATORIO)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO GRADINATA SUD = VARCO 91 (OBBLIGATORIO)

All’interno del settore GRADINATA SUD verrà riservata l’area più vicina al settore ospiti per i tifosi laziali.

TERMINE GARA:

Fermo restando che I Vs Tifosi dovranno attendere le disposizioni delle Autorità Competenti, possiamo anticiparVi che, nel piazzale antistante il settore ospiti e in Via del Piano, troveranno le navette per le seguenti destinazioni specificate su ogni BUS:

STAZIONE BRIGNOLE

PIAZZALE KENNEDY.

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti".

Il Genoa sul proprio sito ha comunicato i flussi di accesso a Gradinata Sud e settore ospiti per la partita di domenica alle 12.30 contro la Lazio. La nota ufficiale: "In base alle determinazioni assunte dalle Autorità competenti, il Genoa Cfc comunica i flussi di accesso per il settore Gradinata Sud e Settore Ospiti, per la partita di domenica con la Ss Lazio. L’apertura dei varchi è fissata alle 10:30 (l’inizio della partita è alle 12:30). Via del Piano sarà interdetta al transito pedonale e al traffico veicolare.

SOSTENITORI GENOA

INGRESSO GRADINATA SUD ABBONATI O TITOLARI BIGLIETTI DI QUESTO SETTORE

Ingresso da Via Casata Centurione lato Corso De Stefanis

VARCHI DAL 111 AL 116

SOSTENITORI LAZIO

Parcheggio in Piazzale Kennedy

Servizio navetta riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti – Gradinata Sud)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO SETTORE OSPITI = VARCHI 81-82-83-84 (OBBLIGATORIO)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO GRADINATA SUD = VARCO 91 (OBBLIGATORIO)".

LAZIO, IL MOTIVO DELL'ASSENZA DI ACERBI DALL'ALLENAMENTO

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE