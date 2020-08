Lazio, dal Portogallo: "Se Inzaghi parte Lotito pensa a Conceicao"

L'esonero di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione della Juventus in Champions per mano del Lione, potrebbe creare scompiglio sulla panchina della Lazio. Il club bianconero infatti sta sondando diverse opzioni per la prossima stagione. Da Pochettino a Zidane, passando appunto per Simone Inzaghi. Per questo, stando a quanto riporta il giornalista portoghese Bruno Andrade, Lotito si starebbe cautelando in caso di partenza del tecnico piacentino. Con una Lazio che si appresta a tornare in Champions League dopo 13 anni, non ci si può far trovare impreparati. Tra i nomi valutati ci sarebbe quello di Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto, nonchè ex calciatore biancoceleste dal 1998 al 2000, e nel 2003-2004. Con la Lazio, Conceicao ha vinto uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.