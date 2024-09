Lazio | Dall'Olimpico a una ferramenta: l'ex e una scelta che dura nel tempo

Dopo una carriera nel calcio argentino e un passaggio in club di prestigio come la Lazio e il River Plate, Leonardo Talamonti ha scelto di cambiare completamente vita. Nel 2011, ha aperto una ferramenta nella sua città natale, Álvarez, un piccolo paese dove cercava tranquillità e serenità dopo gli anni intensi nel mondo del calcio.

All’inizio, Talamonti non lavorava a tempo pieno nel negozio, ma col passare degli anni, la sua attività è diventata la sua unica passione. Oggi, lo gestisce attivamente e con grande soddisfazione. Quando gli chiedono se gli manca il calcio, la sua risposta è sempre la stessa: "No". Per lui, avere un negozio nel paese in cui è cresciuto è tutto ciò che ha sempre desiderato. La vita lontano dai riflettori del calcio gli ha permesso di trovare una nuova serenità, facendo ciò che ama davvero.

Talamonti è diventato un esempio di come, dopo una carriera sportiva, sia possibile reinventarsi e trovare felicità in nuove attività. La sua ferramenta ad Álvarez è diventata il simbolo di questa nuova fase della sua vita, in cui si dedica completamente alla sua comunità e al suo lavoro, lontano dal mondo del calcio, ma felice e realizzato.