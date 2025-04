Lazio, Dalla Palma: "Dia? Non deve giocare il derby! Vorrei una squadra..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del derby della Capitale, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista Alberto Dalla Palma che ha detto la sua sull'atteggiamento della Lazio a Bodo e di quello che si attende nella stracittadina di domenica sera, prima di concentrarsi sui singoli e sulle scelte di formazione che farebbe.

"Pensavamo che con l'Atalanta fosse tornata la squadra di dicembre. Mettendo da parte campo e meteo ci saremmo aspettati un altro atteggiamento. Io avrei messo tre centrocampisti per coprire meglio il campo, cosa che farei anche domani. Nel derby vorrei una Lazio attenta e accorta, con la forza e la determinazione di Bergamo, ma non la vedremo. Speriamo che qualcuno abbia capito cos'è il derby tra i nuovi e di vedere la Lazio vista contro l'Atalanta. A Bodo è stato l'atteggiamento che non ha funzionato e che contestiamo. Contro il Bologna sono arrivati cinque gol, sarebbero potuti arrivare anche giovedì. Vedere questi scivoloni e non correggerli è una cosa che non capisco".

SINGOLI E SCELTE - "Vediamo se Castellanos partirà titolare, anche se quello visto contro il Bodo/Glimt camminava. Spero che Dia non giochi il derby, al suo posto metterei Belahyane o Vecino giochino a centrocampo insieme a Rovella e Guendouzi. Non metterei il trequartista, a meno che non mette Vecino alto dietro la punta. Baroni lo disse anche in una conferenza: per lui l'uruguaiano è un trequartista. Titolare per me dovrebbe essere anche Gigot, soprattutto in una partita in cui bisogna dare dei calci. Se sta bene per me è il primo nome in difesa, poi gli altri tre li scegliesse lui, lascerei fuori uno tra Gila e Romagnoli".