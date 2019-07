Lazio, dalla Spagna pazzi per Durmisi: tatuaggio in suo onore - FOTO

Direttamente dalla Spagna, un gesto inaspettato, forse folle ai più, ma allo stesso tempo sentito ed emozionante. Jose Carlos Pizzaro, tifosissimo del Betis Siviglia, in omaggio a suo figlio e al proprio idolo Riza Durmisi, ha deciso di tatuarsi sull'intero braccio sinistro la sagoma del piccolo con indosso la maglia numero 14 di Durmisi ai tempi del Betis. Non si è fatto attendere lo stupore dell'attuale giocatore della Lazio, rimasto completamente a bocca aperta di fronte a tale gesto: "Madre mia! Piango dall'emozione" - il commento su Twitter sotto la foto postata dal tifoso spagnolo. Nell'epoca dei Messi e dei Ronaldo, Durmisi ha saputo ritagliarsi un piccolo-grande spazio nel cuore del giovane tifoso e del suo papà. Per una tradizione - è proprio il caso di dirlo - che va avanti di padre in figlio.

LAZIO, LEIVA IN CONFERENZA TRANQUILLIZZA SULL'INFORTUNIO

LAZIO, DA DOMANI LOTITO AD AURONZO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO