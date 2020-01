Lazio, Damiano Er Faina: "Magari vincere sempre così! Per Immobile ho finito le parole"

Vittoria schiacciante della Lazio, che travolge per 5 a 1 la Sampdoria. In esclusiva ai nostri microfoni, Damiano Coccia detto "Er Faina" ha commentato la gara dei biancocelesti: "Magari fossero tutte così le partite. Esprimiamo un calcio ultimamente fantastico, giocano tuti bene. Anche Jony, Patric, voglio bene a tutti. E poi c'è un Ciro Immobile per cui non ho parole. Spero continui così, lo merita per tutta la carriera. Magari se ne parla solo negli ultimi tempi e invece è stato sempre un grande giocatore. Andare all'estero non è facile per nessuno. Poi venendo in Italia, con un popolo che ti ama, riesci a fare tutto questo. Dove può arrivare la Lazio? Spero più in alto possibile, non sogno come un bambino anche se ci speriamo tutti. Mi auguro che si possa raggiungere la Champions League, ce lo meritiamo".

