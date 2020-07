Lazio, Dazn celebra Immobile e Luis Alberto: "Una coppia infallibile" - VD

La Lazio è riuscita a ribaltare il Cagliari e guadagnare i tanto agognati punti che mancavano al matematico quarto posto e, per farlo, è stata fondamentale la premiata ditta Luis Alberto - Immobile. Dazn ha voluto celebrare sui social i due biancocelesti, sottolineando i loro numeri in stagione: "15 assist per Luis Alberto, 31 gol per Immobile. Una coppia infallibile". Di certo, una coppia che fa divertire i tifosi della Lazio.