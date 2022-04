Lazio, Dazn elogia Lazzari: “Torna titolare e…” - VIDEO

Leva il cavalletto, accende il motorino e sprinta su e giù per quella fascia senza mai fermarsi. Prestazione strepitosa per Manuel Lazzari che, al rientro da titolare dopo l'infortunio, dimostra di aver recepito eccome le nozioni di Sarri. Il numero 29 si muove da terzino puro. Sempre puntuale in fase difensiva e spina nel fianco fastidiosissima per la retroguardia del Sassuolo. Manu sprinta e va, senza nessuna intenzione di fermarsi. È lui la carta in più per questo finale di stagione. Terzo gol in campionato arrivato ieri all'Olimpico. Break a centrocampo, solita sgasata e sinistro chirurgico all'angolino. Anche Dazn elogia il difensore biancoceleste: "Torna titolare. Sblocca la partita con un gran gol. Che serata per Manuel Lazzari".