Lazio, De Bari: "Serve un difensore centrale di spessore. In Coppa Italia..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gabriele De Bari si è espresso sul momento in casa Lazio e su un possibile calciomercato biancoceleste: "In Coppa Italia, molte squadre come la Lazio hanno rischiato di non passare il turno. A volte il turnover può causare problemi. Muriqi? Giovedì nonostante giocasse contro dei ragazzi veniva sempre anticipato. Nelle parite vere tocca pochi palloni. A mio parere se ne è reso conto anche Inzaghi. Lui dovrebbe giocare più in area e non arretrare così tanto. Infortuni Luis Alberto e Luiz Felipe? Lo spagnolo tornerà in poco tempo. La Lazio deve prendere un difensore di spessore a prescindere dal problema fisico di Luiz Felipe perché la stagione è ufficialmente entrata nel vivo. Tra pochissimo ci sarà la Champions".