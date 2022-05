Lazio, De Canio: "Allan? Può dare a Sarri qualità a centrocampo"

TUTTOmercatoWEB.com

Chiuso il campionato la Lazio è già attiva sul mercato in vista della prossima stagione. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri e tra i vari profili sondati c'è anche quello di Allan. Questo il pensiero del tecnico Luigi De Canio in merito: "Ha 31 anni e per un atleta serio non credo sia un problema. Se le motivazioni sono quelle di sempre, di un giocatore caparbio e volitivo, credo che possa portare a Sarri e alla Lazio spessore e qualità nel centrocampo della Lazio", ha affermato ai microfoni di TMW Radio.