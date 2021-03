Lazio, De Cosmi: "Col Crotone vittoria fondamentale. Sul Bayern..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex tecnico dei giovanissimi biancoceleste Roberto De Cosmi, ha commentato così il momento della Lazio: "Col Crotone sono arrivati tre punti fondamentali. Questo campionato ha dimostrato che anche le grande squadre possono soffrire con le squadre che lottano per la salvezza. Sicuramente serve ritrovare il gioco e l'imprevedibilità della manovra, ma i ritorni di alcuni calciatori come Radu non potranno che far bene. Bayern Monaco? la gara va rispettata ma la priorità della Lazio è il campionato, c'è poca distanza anche virtualmente dal quarto posto. Contro i tedeschi però Inzaghi sarà in linea con i suoi principi di gioco. Non credo ci saranno stravolgimenti, ma mi aspetto Caicedo e Pereira in campo dal primo minuto. Caicedo? La squadra sta segnando meno rispetto agli anni scorsi, l'ecuadoriano ogni volta che viene chiamato in causa risponde alla grande, segnando e consegnando punti alla squadra in momenti cruciali ".

