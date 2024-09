Lazio, De Cosmi: "Guendouzi mi fa impazzire ma deve gestire il suo impeto"

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa in vista del ritorno della Lazio in campo dopo la pausa per le nazionali in cui, tra gli altri, Guendouzi si è messo in mostra con la Francia, soprattutto nella vittoria contro il Belgio. Sul francese ecco il parere di Roberto De Cosmi ai microfoni di Radiosei: "Guendouzi è un giocatore che mi fa impazzire sotto ogni punto di vista, soprattutto per il temperamento. Quando giochi a due devi avere un grande equilibrio e partecipazione ad entrambe le fasi. Ha grande intelligenza oltre a tante esuberanza. Credo debba gestire il suo impeto: a volte ti puoi concedere qualche licenza, ma devi saperla gestire. Contro il Milan la Lazio ha preso gol anche per mancanza di equilibrio. Quando giochi a due, con due mediani ovviamente, bisogna sapersi limitare nelle iniziative. Fra i due deve esserci intesa, muoversi in funzione dell’altro per non lasciare scoperte zone cruciali del campo".

DELE-BASHIRU - "Grandissima forza fisica, è uno che si mette a disposizione e ha voglia di crescere, di esaltarsi. Con il Venezia (4-3-3) aveva grande libertà di andare, delle licenze di attaccare. Lo abbiamo visto meno in fase di non possesso. Giocare a due è diverso, come dicevamo, per Dele serve grande disponibilità all’apprendimento per diventare un giocatore adatto a questo sistema".