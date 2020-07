Lazio, De Cosmi: “La squadra ha ritrovato gioco e brillantezza”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, ha commentato il momento dei biancocelesti Roberto De Cosmi, ex tecnico dei giovanissimi: “La squadra è tornata a esprimersi ad alti livelli. Le assenze hanno pesato, ma con il ritorno di alcuni giocatori, si è visto come Inzaghi ha potuto di nuovo gestire al meglio la squadra, che in campo ha ritrovato sorrisi ed è tornata a fare il grande calcio che ha mostrato per tutta la stagione. Se Immobile eguagliasse il primato dei 36 gol di Higuain, sarebbe un coronamento importante per lui ma anche per tutta la squadra”.

ATTACCO - “Immobile è il valore aggiunto, ma anche Caicedo e Correa hanno contribuito in maniera importante. Insieme, i tre hanno superato 50 gol in campionato, un traguardo importante. Servirà però visto l'impegno della Champions, un altro attaccante che arrivi dal mercato: un giocatore che abbia struttura e qualità, in grado di adattarsi al meglio con gli attaccanti già presenti in rosa”.

