FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: domani l'ultima seduta stagionale

FORMELLO - Scarico post-Brescia, la Lazio è tornata ad allenarsi alle 10 nonostante la cena di squadra andata in scena ieri sera dopo il triplice fischio all’Olimpico. Riscaldamento comune, poi rosa divisa in due gruppi tra titolari e calciatori rimasti a riposo o utilizzati nel corso della ripresa. Le prove tattiche scatteranno domani, sarà l’ultima seduta stagionale, andrà in scena la rifinitura della trasferta di Napoli. Inzaghi deve decidere la formazione con cui chiudere il campionato: il dubbio maggiore riguarda la fascia sinistra dove potrebbe anche traslocare Marusic, ieri impiegato nel secondo tempo. Djavan Anderson o Jony le altre due opzioni dall'inizio.

SEDUTA. Lazzari viaggia verso la conferma a destra, così come il terzetto centrale formato da Milinkovic, Parolo e Luis Alberto. Anche in attacco si rivedrà la stessa coppia delle ultime due partite con Correa al fianco di Immobile, alla ricerca del gol numero 36 proprio nello stadio che segnò il record di Higuain. Caicedo è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra, domani si capirà se riuscirà a entrare nella lista dei convocati. Non si vogliono correre rischi eccessivi. In difesa, come al solito, dipende dalle condizioni di Acerbi: l'ex Sassuolo ha giocato a denti stretti contro Verona e Brescia, non intende mollare a prescindere dalla sua presenza in campo nell'allenamento della vigilia.