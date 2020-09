Lazio, De Cosmi: "Muriqi e Fares arricchirebbero il valore della rosa. Sorpreso da Escalante"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi, ex allenatore dei giovanissimi della Lazio, ha detto la sua sui biancocelesti: “I risultati ottenuti la scorsa stagione sono stati frutto di un lavoro di tutti, dalla società, al tecnico e lo staff e i calciatori. Il mercato di oggi è un mercato anomalo, è importante rispettare i parametri e diventa complicato garantire ingaggi alti ai calciatori. Le squadre provano tutte ad alleggerire il tetto ingaggi. I biancocelesti sono vicini a Muriqi e Fares, due ottimi profili che arricchirebbero il valore della rosa. Si giocherà ogni tre giorni, e servirà anche un rinforzo in difesa. Escalante si sta ambientando bene, è stato autore di buone prestazioni in amichevoli. C'è la giusta intensità e c'è il giusto spirito in ritiro ad Auronzo”.

