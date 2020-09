Lazio, Lulic vola ancora in Svizzera: ora rischia l'esclusione dalle liste

La situazione Lulic peggiora e ora preoccupa seriamente. La Lazio nelle prossime settimane sarà costretta a prendere una decisione, seguendo l'andamento di un infortunio che sembra dare poche chance ormai al bosniaco. Che non ha mai mollato, allenandosi in questo periodo con il fisioterapista Gasparini a Desenzano del Garda, ma è evidente che il problema persiste. Tanto da convincerlo a tornare a volare per la Svizzera nella giornata di domani, riporta Il Messaggero, magari per un altro disperato controllo. La Lazio, come detto, dal canto suo sarà costretta a scegliere, di fatto rinunciando al suo capitano almeno per la prima parte di stagione. Lulic è fuori dai piani, è la successione di eventi ad aver scelto per lui, potrebbe essere il grande escluso dalle due liste, Champions e Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO, FUMATA BIANCA PER FARES

LAZIO, PARLA IMMOBILE NEL RITIRO DELLA NAZIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO