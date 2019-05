Lazio, De Cosmi: “Sono convinto che Inzaghi rimarrà a Roma”

Il futuro di Inzaghi è l'argomento sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori vicini al mondo Lazio, e non solo. Tra questi c'è anche Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, che ha una certezza in tal senso. Ecco le sue parole a Lazio Style Radio 89.3, anche su Torino - Lazio del prossimo 26 maggio: “È sempre importante chiudere in bellezza. Forse ci sarà l'esordio di alcuni Primavera, ad esempio Capanni e Cerbara, e Armini potrebbe giocare ancora. Vincere rappresenterebbe la giusta conclusione di una stagione positiva chiusa con un trofeo in bacheca, una cosa sempre difficile da raggiungere e per cui vanno fatti i complimenti a squadra e allenatore”.

FUTURO INZAGHI: “Ci sono tante ipotesi in ballo, ma io sono fiducioso e ottimista. Sono convinto che Inzaghi rimarrà alla Lazio per una serie di motivi. C'è un percorso, iniziato 3 anni fa, che vuole proseguire. Ha ottenuto risultati, prestazioni, qualità di gioco e ha fatto crescere tanti giovani. Ha rispecchiato in toto la filosofia della società, ed è un grande laziale. Questo mi fa pensare e sperare che rimanga qui a Roma, ci sono una serie di fattori che mi fanno pensare positivamente. L'obiettivo della Lazio è quello di tornare in Champions League, Lotito e Tare metteranno in chiaro questo aspetto con Inzaghi. Poi è normale che ci siano delle sirene di altre squadre, lui è giovane e ha lavorato bene, ma sono sicuro che tutto si chiuderà per il meglio con Inzaghi che rimarrà alla Lazio”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, ANDREW HOWE IN ESCLUSIVA A LLSN

TORNA ALLA HOMEPAGE