Lazio, De Paola convinto: "È la squadra che vedo meglio. Vi dico perché"

Manca davvero poco al ritorno in campo della Serie A, tante le aspettative e i pronostici su quel che sarà della prima giornata e in generale della stagione. Bisognerà pazientare ancora un po' prima di poter capire la direzione che prenderanno le squadre, nel frattempo però continuano a esprimersi in merito addetti ai lavori e non. Tra questi, anche Paolo De Paola che ai microfoni di TMW ha sostenuto essere la Lazio la squadra che vede meglio in questo campionato. Questa la sua disamina: "La Lazio è la squadra che vedo meglio. Sarri riesce meglio dal secondo anno in poi. È riuscito ad avere gli elementi che cercava, il centrocampo della Lazio è molto forte. Lotito lo ha accontentato, ora tocca a lui. Le romane comunque si stanno avvicinando alle milanesi".

