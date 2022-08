Lazio, ecco il Bologna: chi dei biancocelesti salterà la sfida

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È questione di giorni e inizierà ufficialmente il nuovo percorso della Lazio in Serie A. La prima gara i biancocelesti avranno l'opportunità di giocarla in casa, sotto gli occhi del proprio pubblico che freme all'idea. Si prospetta una serata molto calda all'Olimpico, non vedono l'ora i supporter e anche le aquile che stanno ultimando la preparazione in vista del match di domenica. L'appuntamento è alle 18:30, Sarri e i suoi ragazzi sono pronti a godersi lo spettacolo e il calore della propria gente, soprattutto i nuovi arrivati. C'è qualcuno però che si è visto costretto a rimandare il proprio esordio, si tratta di Nicolò Casale che a causa di una squalifica rimediata nell'ultima giornata del precedente campionato non potrà essere schierato in campo insieme ai suoi compagni. Assisterà dunque alla sfida dalla tribuna. Non è il solo in casa Lazio perché anche Sofian Kiyine, attualmente in attesa di una nuova sistemazione, dovrà scontare un turno di stop.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, le mosse di Sarri: tanti dubbi a centrocampo, Pedro...

Lazio, restyling per Romagnoli: ricevuto il battesimo da Figaro - FOTO