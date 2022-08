Lazio, restyling per Romagnoli: ricevuto il battesimo da Figaro - FOTO

La trattativa per portarlo nella Capitale ha tenuto tifosi e società col fiato sospeso per cinque mesi, ma una volta arrivato Alessio Romagnoli ha spazzato via tutta l’apprensione trasformando quei sospiri da ansia a felicità. Ha realizzato il sogno di una vita, sin dal suo arrivo si è sentito subito a casa e non ha avuto alcun problema nell’ambientarsi e adeguarsi alle abitudini della nuova vita da biancoceleste. Abitudini che scandiscono la routine non solo sul campo, ma anche fuori. Sarebbe arrivato prima o poi anche il suo momento, quello dell’incontro con il barbiere ufficiale delle aquile. Il difensore necessitava di un restyling dopo le vacanze e la pre season, un ritocco al look prima dell’esordio in Serie A con la maglia del cuore. Così, come testimonia la sua story su Instagram, è arrivato il battesimo da Figaro.

