Lazio, Bonanni: “Stimo Sarri e questo è ciò che penso di lui, ma…”

Manca davvero poco all’inizio della stagione, il fischio d’inizio della prima giornata sarà domani con le prime due squadre che scenderanno in campo per affrontarsi: Milan - Udinese. C’è ancora un po’ di tempo, in attesa delle partite, per dare spazio ad aspettative e sensazioni sulla stagione che verrà da parte di addetti ai lavori. Così, nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW, si è espresso in merito Massimo Bonanni che si è soffermato anche sulla Lazio di Sarri. Queste le parole dell’ex calciatore: “Ho grandissima stima di Sarri e credo che sia un allenatore di calcio importante capace di insegnare un’idea precisa alle sue squadre. Da qui a dire che la Lazio si sia avvicinata tanto a Inter e Milan ce ne passa. Il Presidente Lotito ha dichiarato di aver ottemperato alle richieste dell’allenatore”.

